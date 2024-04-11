Индийская компания хочет лишить «Фармасинтез» прав на популярный препарат от ВИЧ

Индийская компания хочет лишить «Фармасинтез» прав на популярный препарат от ВИЧСуд вряд ли займет сторону зарубежного производителя, считают эксперты
Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 г. подала иск в российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским «Фармасинтезом» патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Информация об иске указана в картотеке арбитражных дел. Запросы в «Фармасинтез», Роспатент и Lok-Beta Pharmaceuticals остались без ответа.
Роспатент отказал индийскому производителю в отзыве патента у «Фармасинтеза» 30 ноября 2023 г. Ведомство не согласилось с доводами Lok-Beta Pharmaceuticals о несоответствии данной формулы критерию новизны, рассказал «Ведомостям» патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Это значит, что до даты регистрации патента были известны другие фармацевтические композиции аналогичного состава, пояснил он.