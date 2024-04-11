Индийская компания хочет лишить «Фармасинтез» прав на популярный препарат от ВИЧ

Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 г. подала иск в российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским «Фармасинтезом» патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Информация об иске указана в картотеке арбитражных дел. Запросы в «Фармасинтез», Роспатент и Lok-Beta Pharmaceuticals остались без ответа.