Роспотребнадзор: на ВИЧ было обследовано 52 млн россиян в 2024 году

«Ведомости» со ссылкой на данные сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора писали в мае прошлого года, что заболеваемость ВИЧ в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированного ВИЧ россиянина, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.