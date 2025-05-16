Роспотребнадзор: на ВИЧ было обследовано 52 млн россиян в 2024 году
Специалисты обследовали 52 млн россиян на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2024 г. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам заседания коллегии ведомства, посвященного актуальным вопросам эпидемиологического надзора и профилактики ВИЧ-инфекции.
«В стране достигнут высокий охват тестированием на ВИЧ. В 2024 г. обследовано на ВИЧ свыше 52 млн российских граждан. Охват тестированием на ВИЧ вырос за последние 10 лет на 83,6%», – говорится в сообщении.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, отметили в Роспотребнадзоре. В прошлом году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 г. и на 31,4 % ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 гг.
По результатам заседания были определены актуальные направления профилактических мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, оптимизация надзора за ВИЧ-инфекцией на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и др.
Согласно последним данным, в России около 1,2 млн человек имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции. Об этом в декабре 2024 г. говорил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. С момента обнаружения первого случая заболевания в 1987 г. инфекцию диагностировали у 1,7 млн россиян, из них около 500 000 человек считаются умершими.
«Ведомости» со ссылкой на данные сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора писали в мае прошлого года, что заболеваемость ВИЧ в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированного ВИЧ россиянина, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.