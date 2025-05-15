Деньги на лечение обструктивной болезни легких нашли у продавцов вейпов

ХОБЛ, по словам Авдеева, страдают не менее 7% россиян. При этом болезнь молодеет: она уже занимает вторую позицию среди главных причин смерти в направлении дыхательной патологии у пациентов в возрасте 35–45 лет. По словам Авдеева, ХОБЛ соответствует основным критериям социально значимого заболевания, хотя пока и не признана таковым. Сейчас в перечень таких болезней входит девять позиций, в числе которых туберкулез, ВИЧ, гепатиты В и С.