Деньги на лечение обструктивной болезни легких нашли у продавцов вейпов

Деньги на лечение обструктивной болезни легких нашли у продавцов вейповИспользовать такой источник финансирования предлагает «Деловая Россия» в ответ на поручение президента
«Деловая Россия» предлагает использовать для финансирования борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) средства, полученные от введения лицензирования розничной торговли никотинсодержащей продукцией. Об этом заявил помощник зампредседателя объединения Михаил Москвитин на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко.
По его словам, «Деловая Россия» провела работу по поиску дополнительных источников финансирования во исполнение поручения президента Владимира Путина. По предварительным подсчетам организации, за счет запуска лицензирования бюджет может получить более 60 млрд руб. в год. Из них 30 млрд руб. было бы достаточно, для того чтобы обеспечить лечением всех российских пациентов с ХОБЛ.
Вместе с этим 12 мая Минфин опубликовал на портале нормативных правовых актов законопроект, предлагающий ввести с марта 2026 г. лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Сейчас лицензированию подлежат производство, импорт и экспорт табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для ее изготовления. Документ вносит изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».
Как лечат ХОБЛ
«Ведомости» направили в Минфин, Минздрав и правительство вопрос, обсуждается ли возможность распределения средств, полученных от такого лицензирования, на лечение россиян с ХОБЛ.
Годовые затраты на лекарственную терапию пациентов с ХОБЛ, не имеющих инвалидности и прав на бесплатные лекарства, оцениваются в 15,2 млрд руб., сообщал главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на пульмонологическом форуме в конце апреля. Из них 7 млрд руб. приходится на современную комбинированную терапию. Она позволит ежегодно спасать жизни более 100 000 россиян за счет снижения риска смерти пациентов на 49%, отметил он.
ХОБЛ, по словам Авдеева, страдают не менее 7% россиян. При этом болезнь молодеет: она уже занимает вторую позицию среди главных причин смерти в направлении дыхательной патологии у пациентов в возрасте 35–45 лет. По словам Авдеева, ХОБЛ соответствует основным критериям социально значимого заболевания, хотя пока и не признана таковым. Сейчас в перечень таких болезней входит девять позиций, в числе которых туберкулез, ВИЧ, гепатиты В и С.
ХОБЛ, как отметил Авдеев, вызывает высокий уровень ранней инвалидности, увеличивает показатели смертности и значительно сокращает продолжительность жизни пациентов. В течение пяти лет после тяжелого обострения выживает лишь половина больных, добавил он.
Идеи включить ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний и сделать отдельный федеральный проект по борьбе с данной дыхательной патологией звучат не первый год. Такие предложения поступали в 2023–2024 гг. как от самого Авдеева, так и от представителей медицинского и пациентского сообществ.
Экономическое бремя ассоциированных с ХОБЛ затрат – лечение и соцобеспечение пациентов – в 2023 г. составило 400 млрд руб. Такие выводы были представлены в исследовании НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России (цитата по «Медвестнику»).