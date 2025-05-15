Газета
Телеграм
/ Общество

Деньги на лечение обструктивной болезни легких нашли у продавцов вейпов

Использовать такой источник финансирования предлагает «Деловая Россия» в ответ на поручение президента
Анна Киселева
Бизнес-сообщество предлагает облегчить бюджетное бремя: лечить пациентов с обструктивной болезнью легких за счет продавцов вейпов
Бизнес-сообщество предлагает облегчить бюджетное бремя: лечить пациентов с обструктивной болезнью легких за счет продавцов вейпов / Zuma / ТАСС

«Деловая Россия» предлагает использовать для финансирования борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) средства, полученные от введения лицензирования розничной торговли никотинсодержащей продукцией. Об этом заявил помощник зампредседателя объединения Михаил Москвитин на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко.

По его словам, «Деловая Россия» провела работу по поиску дополнительных источников финансирования во исполнение поручения президента Владимира Путина. По предварительным подсчетам организации, за счет запуска лицензирования бюджет может получить более 60 млрд руб. в год. Из них 30 млрд руб. было бы достаточно, для того чтобы обеспечить лечением всех российских пациентов с ХОБЛ.

Вместе с этим 12 мая Минфин опубликовал на портале нормативных правовых актов законопроект, предлагающий ввести с марта 2026 г. лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Сейчас лицензированию подлежат производство, импорт и экспорт табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для ее изготовления. Документ вносит изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

Как лечат ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях и затрудняет дыхание, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среди симптомов ХОБЛ кашель, в том числе с мокротой, затрудненное, свистящее дыхание и утомляемость. К самым частым причинам развития заболевания ВОЗ относит курение и загрязнение воздуха. Излечить заболевание нельзя, но его можно облегчить, отказавшись от курения. Для облегчения симптомов ХОБЛ применяются лекарства, кислородная терапии и легочная реабилитация.

«Ведомости» направили в Минфин, Минздрав и правительство вопрос, обсуждается ли возможность распределения средств, полученных от такого лицензирования, на лечение россиян с ХОБЛ.

Годовые затраты на лекарственную терапию пациентов с ХОБЛ, не имеющих инвалидности и прав на бесплатные лекарства, оцениваются в 15,2 млрд руб., сообщал главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на пульмонологическом форуме в конце апреля. Из них 7 млрд руб. приходится на современную комбинированную терапию. Она позволит ежегодно спасать жизни более 100 000 россиян за счет снижения риска смерти пациентов на 49%, отметил он.

ХОБЛ, по словам Авдеева, страдают не менее 7% россиян. При этом болезнь молодеет: она уже занимает вторую позицию среди главных причин смерти в направлении дыхательной патологии у пациентов в возрасте 35–45 лет. По словам Авдеева, ХОБЛ соответствует основным критериям социально значимого заболевания, хотя пока и не признана таковым. Сейчас в перечень таких болезней входит девять позиций, в числе которых туберкулез, ВИЧ, гепатиты В и С.

ХОБЛ, как отметил Авдеев, вызывает высокий уровень ранней инвалидности, увеличивает показатели смертности и значительно сокращает продолжительность жизни пациентов. В течение пяти лет после тяжелого обострения выживает лишь половина больных, добавил он.

Идеи включить ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний и сделать отдельный федеральный проект по борьбе с данной дыхательной патологией звучат не первый год. Такие предложения поступали в 2023–2024 гг. как от самого Авдеева, так и от представителей медицинского и пациентского сообществ.

Экономическое бремя ассоциированных с ХОБЛ затрат – лечение и соцобеспечение пациентов – в 2023 г. составило 400 млрд руб. Такие выводы были представлены в исследовании НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России (цитата по «Медвестнику»).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных