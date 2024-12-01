Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал число зараженных ВИЧ-инфекцией россиян

Меньше стали обследоваться на ВИЧ-инфекцию представители наиболее уязвимых для ВИЧ-контингентов населения: это наркопотребители и мужчины нетрадиционной ориентации, а также секс-работники. В этих группах, как показывают данные, идет эпидемия ВИЧ, добавил Покровский. При этом чаще всего, по его словам, люди заражаются при гетеросексуальных контактах, а процент новых случаев после половых контактов между мужчинами «небольшой».