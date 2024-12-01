Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал число зараженных ВИЧ-инфекцией россиян
Около 1,2 млн человек в России имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции, последние три года число новых случаев снижается, рассказал в интервью «Интерфаксу» руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
С момента обнаружения первого случая заболевания в 1987 г. инфекцию диагностировали у 1,7 млн россиян, из них около 500 000 человек считаются умершими, рассказал эпидемиолог.
«Таким образом, в настоящее время около 1,2 млн россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции, или по-другому их называют "люди, живущие с ВИЧ"», – сказал Покровский.
Последние три года фиксируется снижение числа новых выявляемых случаев. По данным академика, после 2016 г., когда было зарегистрировано 90 000 новых случаев заболевания, наблюдался спад «где-то до 2019-2020 гг.» С тех пор, указал Покровский, в РФ фиксируется около 60 000 новых случаев ежегодно – несмотря на небольшие колебания, есть тенденция к снижению.
Меньше стали обследоваться на ВИЧ-инфекцию представители наиболее уязвимых для ВИЧ-контингентов населения: это наркопотребители и мужчины нетрадиционной ориентации, а также секс-работники. В этих группах, как показывают данные, идет эпидемия ВИЧ, добавил Покровский. При этом чаще всего, по его словам, люди заражаются при гетеросексуальных контактах, а процент новых случаев после половых контактов между мужчинами «небольшой».
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 г., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в конце ноября в рамках Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. По его словам, текущий показатель находится на историческом минимуме.