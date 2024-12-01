Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал число зараженных ВИЧ-инфекцией россиян

Ведомости

Около 1,2 млн человек в России имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции, последние три года число новых случаев снижается, рассказал в интервью «Интерфаксу» руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

С момента обнаружения первого случая заболевания в 1987 г. инфекцию диагностировали у 1,7 млн россиян, из них около 500 000 человек считаются умершими, рассказал эпидемиолог. 

«Таким образом, в настоящее время около 1,2 млн россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции, или по-другому их называют "люди, живущие с ВИЧ"», – сказал Покровский.

Последние три года фиксируется снижение числа новых выявляемых случаев. По данным академика, после 2016 г., когда было зарегистрировано 90 000 новых случаев заболевания, наблюдался спад «где-то до 2019-2020 гг.» С тех пор, указал Покровский, в РФ фиксируется около 60 000 новых случаев ежегодно – несмотря на небольшие колебания, есть тенденция к снижению.

Меньше стали обследоваться на ВИЧ-инфекцию представители наиболее уязвимых для ВИЧ-контингентов населения: это наркопотребители и мужчины нетрадиционной ориентации, а также секс-работники. В этих группах, как показывают данные, идет эпидемия ВИЧ, добавил Покровский. При этом чаще всего, по его словам, люди заражаются при гетеросексуальных контактах, а процент новых случаев после половых контактов между мужчинами «небольшой».

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 г., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в конце ноября в рамках Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. По его словам, текущий показатель находится на историческом минимуме.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных