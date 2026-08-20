«ВИС финанс» проведет сбор заявок на облигации объемом до 2 млрд рублей
Сбор заявок проходит до 15:00 мск. Ставка ежемесячного купона планируется не выше 17,50% годовых. Доходность к погашению бондов не превысит 18,97% годовых. Техническое размещение запланировано на 24 августа. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.
Организаторами указаны инвестиционный банк «Синара», Альфа-банк и Совкомбанк. По займу предусмотрено обеспечение в виде поручительства группы ВИС и ковенантный пакет. У поручителя действуют рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от «Эксперт РА», оба со стабильными прогнозами.
15 июля замгендиректора по экономике и финансам группы Дмитрий Суворов на Дне инвестора заявил, что менеджмент инфраструктурного холдинга группы ВИС рекомендовал совету директоров распределять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2026 г. планируется к выплате не менее 8 млрд руб.
Группа ВИС – один из крупнейших инфраструктурных холдингов в России, занимается возведением моста через реку Лену в Якутии, строительством поликлиник и другой социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).