«ВИС финанс» проведет сбор заявок на облигации объемом до 2 млрд рублей

15 июля замгендиректора по экономике и финансам группы Дмитрий Суворов на Дне инвестора заявил, что менеджмент инфраструктурного холдинга группы ВИС рекомендовал совету директоров распределять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2026 г. планируется к выплате не менее 8 млрд руб.