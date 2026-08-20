Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,423-0,06%BLNG7,98+3,37%MGTS1 408+0,43%IMOEX2 175,5+0,14%RTSI805,05+0,14%RGBI113,93+0,42%RGBITR770,69+0,44%
Главная / Инвестиции /

«ВИС финанс» проведет сбор заявок на облигации объемом до 2 млрд рублей

Наталья Захарова

ООО «ВИС финанс» 20 августа проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-П16 объемом до 2 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит до 15:00 мск. Ставка ежемесячного купона планируется не выше 17,50% годовых. Доходность к погашению бондов не превысит 18,97% годовых. Техническое размещение запланировано на 24 августа. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.

Организаторами указаны инвестиционный банк «Синара», Альфа-банк и Совкомбанк. По займу предусмотрено обеспечение в виде поручительства группы ВИС и ковенантный пакет. У поручителя действуют рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от «Эксперт РА», оба со стабильными прогнозами.

15 июля замгендиректора по экономике и финансам группы Дмитрий Суворов на Дне инвестора заявил, что менеджмент инфраструктурного холдинга группы ВИС рекомендовал совету директоров распределять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2026 г. планируется к выплате не менее 8 млрд руб.

Группа ВИС – один из крупнейших инфраструктурных холдингов в России, занимается возведением моста через реку Лену в Якутии, строительством поликлиник и другой социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь