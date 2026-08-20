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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций пытается продолжить рост

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 20 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,28% и составил 2178,48. Индекс РТС вырос на 0,28% и составил 806,15.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

ГК «Самолет» – 391 руб. (+5,48%)

Ozon – 3 055 руб. (+2,52%)

Группа «Позитив» – 967,80 руб. (+2,42%)

«Инарктика» – 349,30 руб. (+2,38%)

ПИК – 604,90 руб. (+2,33%)

В аутсайдерах торгов оказались:

МКБ – 12,41 руб. (-3,53%)

«Селигдар» – 40,53 руб. (-1,08%)

Дом.РФ – 2129,40 руб. (-0,69%)

«Циан» – 654,20 руб. (-0,61%)

«Ростелеком» ап – 43,60 руб. (-0,57%)

Общий объем торгов составил 24,74 млрд руб.

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