Российский рынок акций пытается продолжить рост
По состоянию на 12:00 мск 20 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,28% и составил 2178,48. Индекс РТС вырос на 0,28% и составил 806,15.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ГК «Самолет» – 391 руб. (+5,48%)
Ozon – 3 055 руб. (+2,52%)
Группа «Позитив» – 967,80 руб. (+2,42%)
«Инарктика» – 349,30 руб. (+2,38%)
ПИК – 604,90 руб. (+2,33%)
В аутсайдерах торгов оказались:
МКБ – 12,41 руб. (-3,53%)
«Селигдар» – 40,53 руб. (-1,08%)
Дом.РФ – 2129,40 руб. (-0,69%)
«Циан» – 654,20 руб. (-0,61%)
«Ростелеком» ап – 43,60 руб. (-0,57%)
Общий объем торгов составил 24,74 млрд руб.