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«Европлан» сохранил прогноз на 2026 год по выплате дивидендов

Наталья Захарова

Лизинговая компания «Европлан» сохранила прогноз по чистой прибыли на 2026 г. в размере 7 млрд руб. и выплате дивидендов на ту же сумму. Об этом рассказал гендиректор компании Илья Ноготков в ходе вебинара для инвесторов.

Он упомянул, что новый бизнес сталкивается с большой неопределенностью. Если он будет расти активнее ожидаемого, то необходим будет капитал.

«Исходя из этого возможны какие-то вариации вокруг этой цифры, но мы постараемся не меньше, чем 7 млрд, заплатить. Вот этот прогноз мы сохраняем», – сказал Ноготков.

Руководство «Европлана» подтвердило, что рост компании прогнозируется в районе 15%. Бизнес, по словам финансового директора Анатолия Аминова, «потихонечку оживает». Облигации планируются к размещению в III–IV квартале.

Чистая прибыль автолизинга «Европлан» (входит в группу Альфа-банка) по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 4,3 млрд руб., что на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Чистый процентный доход снизился на 32% год к году и составил 8,1 млрд руб., а чистый непроцентный доход – на 6% до 7,9 млрд руб.

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