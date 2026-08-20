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Дневной объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» достиг рекордных 26 млрд рублей

Наталья Захарова

Дневной объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» 19 августа достиг рекордных 26,06 млрд руб., что в 2,4 раза выше предыдущего максимума от 17 июня. Об этом сообщается на сайте площадки.

Доля неоактивов в совокупном объеме торгов 19 августа составила 78,72%, что на 23,46 п. п. больше предыдущего рекорда от 15 июня, когда доля была равна 55,26%. Среднемесячный объем торгов неоактивами в июне-июле превысил 126 млрд руб., их доля в совокупном объеме составила 45,38%.

В «СПБ бирже» напомнили, что на площадке доступны неоактивы на глобальные акции, в т. ч. Advanced Micro Devices, Amazon, Coinbase, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla, а также на индексы криптовалют - биткоина, эфириума, соланы, риппла и трон.

Чистый убыток «СПБ биржи» по РСБУ за первое полугодие 2026 г. составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились со 124,9 млн до 202,9 млн руб., что соответствует росту на 62,4%. Одновременно итоговый совокупный расход достиг 581,6 млн руб. против 179,8 млн руб. в первом полугодии 2025 г., увеличившись на 223,5%.

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