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Чистый убыток «СПБ Биржи» превысил полмиллиарда рублей по РСБУ за I полугодие

Ведомости

Чистый убыток ПАО «СПБ Биржа» по РСБУ за первое полугодие составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились с 124,9 млн до 202,9 млн руб., что соответствует росту на 62,4%. Одновременно итоговый совокупный расход достиг 581,6 млн руб. против 179,8 млн руб. в первом полугодии 2025 г., увеличившись на 223,5%.

10 июня совет директоров «СПБ биржи» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2025 г.

В январе Центральный банк России решил освободить депозитария »СПБ биржи» СПБ-банк от обязанности раскрывать корпоративную информацию.

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