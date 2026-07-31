Чистый убыток «СПБ Биржи» превысил полмиллиарда рублей по РСБУ за I полугодие

Чистый убыток ПАО «СПБ Биржа» по РСБУ за первое полугодие составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.