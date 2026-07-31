Чистый убыток «СПБ Биржи» превысил полмиллиарда рублей по РСБУ за I полугодие
Чистый убыток ПАО «СПБ Биржа» по РСБУ за первое полугодие составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились с 124,9 млн до 202,9 млн руб., что соответствует росту на 62,4%. Одновременно итоговый совокупный расход достиг 581,6 млн руб. против 179,8 млн руб. в первом полугодии 2025 г., увеличившись на 223,5%.
10 июня совет директоров «СПБ биржи» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2025 г.
В январе Центральный банк России решил освободить депозитария »СПБ биржи» СПБ-банк от обязанности раскрывать корпоративную информацию.