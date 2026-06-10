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Главная / Инвестиции /

«СПБ биржа» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров СПБ биржи рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2025 г.

«Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать», – отмечается в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров СПБ биржи пройдет 30 июня в дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

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Инвестиции

По состоянию на 12:30 мск 10 июня 2026 г. цена акций СПБ биржи снизилась на 1,48% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 186,5 руб. Объем торгов составил 27,3 млн руб.

На закрытие торгов 9 июня 2026 г. цена акций СПБ биржи составила 189,3 руб. За последние 12 месяцев цена акций компании снизилась на 17%.

СПБ биржа – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, основанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы.

Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.

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