«СПБ биржа» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

«Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать», – отмечается в сообщении компании.