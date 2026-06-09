«СПБ биржа» сообщила о рекордном числе сделок с неоактивами
Количество сделок с неоактивами (бессрочными фьючерсными контрактами) на «СПБ бирже» 8 июня достигло рекордных 617 670 – это более чем в пять раз превышает предыдущий максимум, зафиксированный 25 мая (120 190), сообщила торговая площадка.
Объем торгов при этом обновил исторический максимум, составив 6,21 млрд руб. – на 6,2% больше предыдущего максимума от 3 июня.
По итогам 21 мая объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» достиг рекордного показателя в 3,18 млрд руб.
Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» за апрель 2026 г. сократился на 25,12% в месячном выражении и увеличился в 1,6 раза в годовом выражении и достиг 180,05 млрд руб.
Чистая прибыль «СПБ биржи» по МСФО по итогам 2025 г. сократилась до 627,9 млн руб. Показатель упал на 41% в сравнении с 1,06 млрд руб. в 2024 г.