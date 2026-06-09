«СПБ биржа» сообщила о рекордном числе сделок с неоактивами

Неоактивы – это бессрочные фьючерсные контракты, финансовый результат (вариационная маржа) по которым фиксируется по факту закрытия позиции. Базисными активами могут быть иностранные акции и криптовалютные индексы. Инструменты доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам (после прохождения тестирования), кроме сделок с индексами криптовалют и акциями Coinbase – они предназначены только для «квалов».