«СПБ биржа» достигла рекордного объема торгов неоактивами в 3,18 млрд рублей
По итогам 21 мая объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» достиг рекордного показателя в 3,18 млрд руб. Это на 13% больше предыдущего максимума от 20 мая 2026 г., сообщила торговая площадка.
Еще один рекорд был достигнут в количестве сделок с неоактивами. 21 и 20 мая показатель составил рекордные 53 230 и 51 610 соответственно. Как отметила «СПБ биржа», на торгах квалифицированным инвесторам доступны неоактивы на акции Advanced Micro Devices, Amazon, Coinbase2, Netflix и Tesla. Кроме того, для сделок доступны индексы биткойна, эфириума, соланы, риппла и трона.
Торги неоактивами проводятся на площадке каждый день с 7:00 до 00:00 мск по будням и с 10:00 до 00:00 мск по выходным и праздничным дням. Биржа подчеркнула, что планирует расширить линейку неоактивов в дальнейшем.
4 мая «СПБ биржа» сообщила, что стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний за апрель 2026 г. сократился на 25,12% в месячном выражении и увеличился в 1,6 раза в годовом выражении, достигнув 180,05 млрд руб. Объем торгов неоактивами на «СПБ фьюче» тогда составил 1,17 млрд руб. Инвесторы заключили 13 530 сделок.