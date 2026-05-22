«СПБ биржа» достигла рекордного объема торгов неоактивами в 3,18 млрд рублей

Еще один рекорд был достигнут в количестве сделок с неоактивами. 21 и 20 мая показатель составил рекордные 53 230 и 51 610 соответственно. Как отметила «СПБ биржа», на торгах квалифицированным инвесторам доступны неоактивы на акции Advanced Micro Devices, Amazon, Coinbase2, Netflix и Tesla. Кроме того, для сделок доступны индексы биткойна, эфириума, соланы, риппла и трона.