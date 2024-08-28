Что такое Мосбиржа и как она работает

Что такое Мосбиржа и как она работаетКак и чем торгуют инвесторы
Московская биржа – это централизованная площадка, где проводятся торги ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, производными инструментами и другими активами. Она организует и контролирует быстрое исполнение сделок по рыночной цене, зарабатывая на комиссиях от своих клиентов.
Мосбиржа появилась в 2012 г. в результате слияния двух организаций – Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая изначально специализировалась на валютных аукционах, и Российской торговой системы (РТС), где шли торги ценными бумагами и производными инструментами.
Сейчас это крупнейшая площадка в России, но не монополист: торги также идут на Санкт-петербургской бирже. В отличие от Мосбиржи до 2022 г. «СПБ биржа» специализировалась на иностранных ценных бумагах, но после введения ограничений на торговлю ими для неквалифицированных инвесторов и американских санкций против самой площадки объем торгов на ней резко сократился. В 2023 г. он составил 4,5 трлн руб., снизившись в 3,1 раза по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, на Мосбирже в прошлом году объем торгов достиг 1,31 квадрлн руб.
Участвовать в торгах на Мосбирже напрямую могут только профессиональные участники рынка – юрлица, имеющие соответствующую лицензию Центробанка. Частные инвесторы (физлица) могут заключать сделки только через посредников – брокеров. Расчеты между участниками сделок проводятся через Национальный клиринговый центр (НКЦ), а учет и хранение активов осуществляется Национальным расчетным депозитарием (НРД). НКЦ и НРД входят в группу «Московская биржа».
Мосбиржа делится на несколько рынков по типу инвестиционных инструментов.
Фондовый рынок
Здесь представлены долевые и долговые ценные бумаги – акции, облигации, инвестиционные паи и ипотечные сертификаты. По состоянию на 1 августа в этом разделе Мосбиржи торговалось 2879 бумаг от 662 эмитентов. Акции, облигации и расписки большинства иностранных эмитентов на Мосбирже сейчас недоступны.
Срочный рынок
В этом разделе можно купить или продать производные финансовые инструменты, имеющие определенный срок исполнения: фьючерсы и опционы. Фьючерс – это контракт, закрепляющий обязанность покупателя приобрести актив, а продавца – поставить его в оговоренную дату. Опцион – аналогичный инструмент, но он устанавливает за покупателем только право на выкуп, а не обязанность. Базовым активом, от которых зависит цена этих контрактов, могут быть акции, валюта, товары, значения индексов и даже процентные ставки.
Валютный рынок
В последние 2,5 года из-за санкций на Мосбирже были приостановлены торги швейцарским франком, японской иеной и британским фунтом, а с 13 июня 2024 г. стали недоступны и главные иностранные валюты – доллар и евро. Операции с ними перенесены на внебиржевой рынок. На бирже теперь можно торговать валютой только дружественных стран за рубли – например, юанем, тенге и белорусским рублем.
Рынок драгоценных металлов
Здесь ведутся торги золотом и серебром.
Товарный рынок
На специальной площадке – Национальной товарной бирже (НТБ) – идут торги сельскохозяйственной продукцией, в том числе зерном и сахаром. Здесь можно купить или продать как наличный товар, так и производные инструменты. Через НТБ Минсельхоз проводит интервенции на рынке сельхозпродукции для стабилизации внутренних цен.
На Мосбирже также есть два раздела, где могут совершать сделки только крупные участники финансового рынка.
Первый – это денежный рынок, где крупные банки и другие финансовые организации занимают друг другу деньги под залог ценных бумаг на срок от 1 дня до нескольких месяцев. Частные инвесторы не имеют прямого доступа к таким торгам, но могут инвестировать в него через фонды денежного рынка. Он покупает пай фонда, а управляющий аккумулирует все средства в единый пул и инвестирует их в самый массовый и ликвидный инструмент денежного рынка: операции РЕПО с центральным контрагентом (в его роли выступает НКЦ).
Вторая площадка, доступная только крупным участникам, – рынок стандартизированных ПФИ (производных финансовых инструментов). Там проводятся как биржевые, так и внебиржевые сделки с центральным контрагентом (НКЦ) с деривативами.
На Мосбирже также ведется внебиржевая торговля акциями российских компаний, доступная только квалифицированным инвесторам. До недавнего времени в рамках площадки существовала только доска объявлений, где продавцы и покупатели бумаг непубличных компаний вывешивали свои заявки, чтобы потом самостоятельно рассчитаться друг с другом. В 2023 г. биржа запустила новую площадку – ОТС с ЦК, где операции идут не напрямую между продавцом и покупателем, а через НКЦ, который производит расчеты. Там торгуются только бумаги публичных компаний (ПАО и АО), раскрывающие отчетность по МСФО. В июле на базе ОТС с ЦК заработала платформа MOEX Start, где российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке (этот процесс называется pre-IPO). К выходу на эту площадку допускаются компании возрастом от одного года и годовой выручкой от 50 млн руб.
Когда проходят торги
Торги на Мосбирже идут ежедневно за исключением выходных и государственных праздников. Для каждого рынка устанавливается свой временной диапазон, в который можно совершать сделки.
На фондовом рынке две торговых сессии: основная и вечерняя. Первая длится с 9:50 до 18:50. Она начинается с аукциона открытия (с 9:50 до 9:59), в ходе которого Мосбиржа оценивает спрос и предложение на основе поданных заявок и устанавливает стартовую рыночную стоимость активов. С 10:00 до 18:39 заключаются сделки. С 18:40 до 18:50 проводится аукцион закрытия – по тому же механизму, что и утром, биржа определяет рыночую стоимость активов на конец дня. После 10-минутного перерыва начинается вечерняя сессия. С 19:00 до 19:04 идет аукцион открытия, а с 19:05 до 23:49 – сам торговый период. Вместе с ним кончается и вся вечерняя сессия. Участники вечерних торгов могут заключать сделки с более чем 250 инструментами, среди которых акции, облигации и паи фондов.
На срочном рынке тоже есть основная и вечерняя сессии, аукцион открытия проводится только однажды (с 9:50 до 9:59), а аукционы закрытия вообще отсутствуют. Таким образом, торги в этом разделе ведутся с 10:00 до 18:50 и с 19:05 до 23:50.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги стартуют раньше – с 06:50, и длятся до 19:00. Раньше торговать по утром можно было также на рынке акций и срочном рынке, но 28 февраля 2022 г. после рекордного обвала в бумагах в связи с началом СВО их отменили в обоих секциях для снижения волатильности.
Когда сделка на бирже совершена, расчеты по ней не происходят моментально. Есть несколько схем, по которым проходят расчеты – они называются режимами торгов. Сейчас основной режим торгов на Мосбирже – Т+1. Он предполагает, что расчеты и поставка бумаг осуществляются на следующий торговый день. До 31 июля 2023 г. по акциям и некоторым инструментам долгового рынка расчеты и поставка актива происходили в режиме Т+2, то есть на второй рабочий день после дня сделки. В этом режиме до сих пор остались торги иностранными акциями, но они сейчас не ведутся.
На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1. При этом на валютном, как и на срочном рынке, действует больше режимов, чем на фондовом – период от сделки до расчетов может быть существенно больше.
Важным инструментов самого крупного рынка Мосбиржи – фондового – являются индексы. Они рассчитываются, чтобы инвесторы могли отследить, как меняется состояние рынков в целом или отдельных категорий ценных бумаг.
Главным индикатором рынка акций является индекс Мосбиржи. Он отражает изменение цены наиболее ликвидных акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов (на 21 августа 2024 г. их было 49). Если они дорожают, значение индекса увеличивается, и наоборот. В 1997 г. индекс начал торговаться с уровня 100 п., а на закрытии основной сессии 21 августа находился на отметке 2768,14 п. (годовой максимум, установленный в мае, составлял 3521,72 п.). По динамике индекса Мосбиржи принято оценивать общее состояние российского рынка акций. Он рассчитывается в рублях и имеет долларовый аналог – индекс РТС.
Существует также индекс голубых фишек (топ-15 акций наиболее ликвидных и капитализированных эмитентов) и индекс акций широкого рынка (топ-100 акций по ликвидности и капитализации.) Из этих 100 акций формируются также отраслевые индексы – нефтегазовы, электроэнергетический, телекоммуникационный, металлургический, финансовый, потребительский, химический, строительный, транспортный и IT-индекс.
Для долгового рынка рассчитываются свои индексы – по категориям эмитентов, дюрации, котировальным спискам, рейтинговым оценкам. Наиболее общим индексом считается композитный RUABITR (включает как государственные, так и корпоративные бумаги). Популярными у инвесторов также являются широкий индекс корпоративных облигаций RUCBITR и индекс гособлигаций RGBITR. Все три считаются в варианте полной доходности (с учетом реинвестирования).
Мосбиржа ведет расчет и более ограниченных индексов, в том числе по заказам брокеров и управляющих компаний.