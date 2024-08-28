Что такое Мосбиржа и как она работает

На Мосбирже также ведется внебиржевая торговля акциями российских компаний, доступная только квалифицированным инвесторам. До недавнего времени в рамках площадки существовала только доска объявлений, где продавцы и покупатели бумаг непубличных компаний вывешивали свои заявки, чтобы потом самостоятельно рассчитаться друг с другом. В 2023 г. биржа запустила новую площадку – ОТС с ЦК, где операции идут не напрямую между продавцом и покупателем, а через НКЦ, который производит расчеты. Там торгуются только бумаги публичных компаний (ПАО и АО), раскрывающие отчетность по МСФО. В июле на базе ОТС с ЦК заработала платформа MOEX Start, где российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке (этот процесс называется pre-IPO). К выходу на эту площадку допускаются компании возрастом от одного года и годовой выручкой от 50 млн руб.