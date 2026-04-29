СПБ биржа сократила чистую прибыль по МСФО за 2025 год на 41%
Чистая прибыль СПБ биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась до 627,9 млн руб. Показатель упал на 41% в сравнении с 1,06 млрд руб. в 2024 г., следует из отчетности компании.
Биржа зафиксировала чистый убыток в 1,26 млрд руб. от операций с иностранной валютой. В 2024 г. по этому показателю была достигнута прибыль в 979 млн руб.
Процентные доходы в отчетном периоды увеличились на 18,6%, достигнув 3,34 млрд руб. Процентные расходы компании выросли до 506,1 млн руб. с 464,7 млн руб. в 2024 г.
СПБ биржа также сообщила о росте доходов от услуг и комиссий на 36% до 1,11 млрд руб. При этом выручка от организации торгов на фондовом рынке увеличилась в девять раз и составила 149,1 млн руб. Собственный капитал достиг 22,44 млрд руб.
В марте стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ бирже составил 240,45 млрд руб. Это на 30,8% больше, чем в феврале 2026 г., и в два раза больше результата марта 2025 г. Число активных счетов инвесторов за месяц увеличилось по сравнению с февралем на 8,13% и достигло 1,91 млн. Относительно прошлого года показатель вырос в девять раз.