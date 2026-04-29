СПБ биржа сократила чистую прибыль по МСФО за 2025 год на 41%

В марте стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ бирже составил 240,45 млрд руб. Это на 30,8% больше, чем в феврале 2026 г., и в два раза больше результата марта 2025 г. Число активных счетов инвесторов за месяц увеличилось по сравнению с февралем на 8,13% и достигло 1,91 млн. Относительно прошлого года показатель вырос в девять раз.