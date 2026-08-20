Чистая прибыль Alibaba в I финквартале снизилась на 75%

Выручка при этом выросла на 9% до 268,95 млн юаней ($39,64 млн). Падение прибыли произошло в основном из-за снижения доходов от операционной деятельности, снижения чистой прибыли от продажи инвестиций и снижения чистой прибыли от переоценки по рыночной стоимости инвестиций в акции. Скорректированная EBITDA составила 39,14 млн юаней, что на 14% ниже год к году.