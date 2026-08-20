Чистая прибыль Alibaba в I финквартале снизилась на 75%
Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group в I финквартале год к году снизилась на 75% и составила 10,44 млн юаней ($1,54 млн). Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Выручка при этом выросла на 9% до 268,95 млн юаней ($39,64 млн). Падение прибыли произошло в основном из-за снижения доходов от операционной деятельности, снижения чистой прибыли от продажи инвестиций и снижения чистой прибыли от переоценки по рыночной стоимости инвестиций в акции. Скорректированная EBITDA составила 39,14 млн юаней, что на 14% ниже год к году.
Капитальные затраты Alibaba выросли на 75% и составили 67,68 млрд юаней за квартал, закончившийся 30 июня, поскольку компания продолжает инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно расчетам Reuters, финтех-партнер Alibaba, компания Ant Group, сообщила о росте квартальной прибыли на 1% в годовом исчислении. Это объясняется тем, что в последние годы она пытается переориентироваться на агентную коммерцию с использованием ИИ, приложения для цифрового здравоохранения на основе ИИ и модели воплощенного ИИ.
24 июня американская компания Anthropic заявила о масштабной попытке несанкционированного доступа к своей модели искусственного интеллекта Claude со стороны структур, связанных с китайской Alibaba. По данным агентства, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома. В нем утверждается, что операторы, связанные с лабораторией искусственного интеллекта Qwen компании Alibaba, использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к технологиям компании.