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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль Alibaba в I финквартале снизилась на 75%

Наталья Захарова

Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group в I финквартале год к году снизилась на 75% и составила 10,44 млн юаней ($1,54 млн). Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.

Выручка при этом выросла на 9% до 268,95 млн юаней ($39,64 млн). Падение прибыли произошло в основном из-за снижения доходов от операционной деятельности, снижения чистой прибыли от продажи инвестиций и снижения чистой прибыли от переоценки по рыночной стоимости инвестиций в акции. Скорректированная EBITDA составила 39,14 млн юаней, что на 14% ниже год к году.

Капитальные затраты Alibaba выросли на 75% и составили 67,68 млрд юаней за квартал, закончившийся 30 июня, поскольку компания продолжает инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно расчетам Reuters, финтех-партнер Alibaba, компания Ant Group, сообщила о росте квартальной прибыли на 1% в годовом исчислении. Это объясняется тем, что в последние годы она пытается переориентироваться на агентную коммерцию с использованием ИИ, приложения для цифрового здравоохранения на основе ИИ и модели воплощенного ИИ.

24 июня американская компания Anthropic заявила о масштабной попытке несанкционированного доступа к своей модели искусственного интеллекта Claude со стороны структур, связанных с китайской Alibaba. По данным агентства, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома. В нем утверждается, что операторы, связанные с лабораторией искусственного интеллекта Qwen компании Alibaba, использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к технологиям компании.

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