Anthropic обвинила Alibaba в несанкционированном доступе к ее ИИ-моделям

По данным агентства, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома. В нем утверждается, что операторы, связанные с лабораторией искусственного интеллекта Qwen компании Alibaba, использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к технологиям компании. В компании назвали этот случай крупнейшей на сегодняшний день попыткой китайской компании получить доступ к разработкам ведущих американских ИИ-лабораторий.