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Главная / Технологии /

Anthropic обвинила Alibaba в несанкционированном доступе к ее ИИ-моделям

Ведомости

Американская компания Anthropic заявила о масштабной попытке несанкционированного доступа к своей модели искусственного интеллекта Claude со стороны структур, связанных с китайской Alibaba. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома. В нем утверждается, что операторы, связанные с лабораторией искусственного интеллекта Qwen компании Alibaba, использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к технологиям компании. В компании назвали этот случай крупнейшей на сегодняшний день попыткой китайской компании получить доступ к разработкам ведущих американских ИИ-лабораторий.

23 апреля сообщалось, что Белый дом обвинил Китай в краже технологий ИИ в «промышленных масштабах». Газета Financial Times писала, что правительство США располагает информацией о том, что китайские организации целенаправленно взламывают американские передовые системы ИИ. Отмечалось, что хакеры используют десятки тысяч прокси-аккаунтов, чтобы избежать обнаружения.

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