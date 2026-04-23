Белый дом обвинил Китай в краже технологий ИИ в «промышленных масштабах»
Директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос заявил, что Китай якобы похищает технологии американских лабораторий искусственного интеллекта (ИИ) в «промышленных масштабах». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на служебную записку Крациоса.
По его словам, правительство США располагает информацией, что иностранные организации, база которых в основном находится в Китае, целенаправленно взламывают американские передовые системы ИИ. Крациос заявил, что китайские хакеры используют десятки тысяч прокси-аккаунтов, чтобы избежать обнаружения.
Власти США примут меры по привлечению иностранных субъектов к ответственности, а также предупредят о кражах компании, которые занимаются ИИ-технологиями.
29 января 2025 г. агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что специалисты по безопасности Microsoft заметили подозрительные операции осенью 2024 г. Неизвестые, которые, возможно, связаны с китайской компанией DeepSeek, вывели большой объем данных, используя интерфейс прикладного программирования (API) OpenAI. API OpenAI – это основной способ, с помощью которого разработчики программного обеспечения и бизнес-клиенты покупают услуги OpenAI. Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, уведомила компанию о подозрительной активности.
Дэвид Сакс, курирующий в Белом доме вопросы искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что, «возможно», DeepSeek украла интеллектуальную собственность у Соединенных Штатов.