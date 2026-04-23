Белый дом обвинил Китай в краже технологий ИИ в «промышленных масштабах»

29 января 2025 г. агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что специалисты по безопасности Microsoft заметили подозрительные операции осенью 2024 г. Неизвестые, которые, возможно, связаны с китайской компанией DeepSeek, вывели большой объем данных, используя интерфейс прикладного программирования (API) OpenAI. API OpenAI – это основной способ, с помощью которого разработчики программного обеспечения и бизнес-клиенты покупают услуги OpenAI. Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, уведомила компанию о подозрительной активности.