LKOH5 488,5+0,42%CNY Бирж.11,06+0,98%IMOEX2 773,55+0,43%RTSI1 167,54+0,65%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,02+0,07%
Главная / Политика /

Белый дом обвинил Китай в краже технологий ИИ в «промышленных масштабах»

Директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос заявил, что Китай якобы похищает технологии американских лабораторий искусственного интеллекта (ИИ) в «промышленных масштабах». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на служебную записку Крациоса.

По его словам, правительство США располагает информацией, что иностранные организации, база которых в основном находится в Китае, целенаправленно взламывают американские передовые системы ИИ. Крациос заявил, что китайские хакеры используют десятки тысяч прокси-аккаунтов, чтобы избежать обнаружения.

Власти США примут меры по привлечению иностранных субъектов к ответственности, а также предупредят о кражах компании, которые занимаются ИИ-технологиями.

29 января 2025 г. агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что специалисты по безопасности Microsoft заметили подозрительные операции осенью 2024 г. Неизвестые, которые, возможно, связаны с китайской компанией DeepSeek, вывели большой объем данных, используя интерфейс прикладного программирования (API) OpenAI. API OpenAI – это основной способ, с помощью которого разработчики программного обеспечения и бизнес-клиенты покупают услуги OpenAI. Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, уведомила компанию о подозрительной активности.

Дэвид Сакс, курирующий в Белом доме вопросы искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что, «возможно», DeepSeek украла интеллектуальную собственность у Соединенных Штатов.

