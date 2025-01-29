OpenAI заподозрила DeepSeek в использовании своей интеллектуальной собственности

Китайский ИИ-стартап DeepSeek вызвал обвал акций технологических компаний, когда его бесплатный ИИ-помощник обогнал ChatGPT от OpenAI в App Store в США. 27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.