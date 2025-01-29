Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

OpenAI заподозрила DeepSeek в использовании своей интеллектуальной собственности

Ведомости

Microsoft и OpenAI выясняют, не были ли технологии ChatGPT несанкционированно получены группой лиц, связанной с китайской компанией DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Специалисты по безопасности Microsoft заметили, что осенью 2024 г. люди, которые, как они полагают, связаны с DeepSeek, вывели большой объем данных, используя интерфейс прикладного программирования (API) OpenAI. API OpenAI – это основной способ, с помощью которого разработчики программного обеспечения и бизнес-клиенты покупают услуги OpenAI. Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, уведомила компанию о подозрительной активности.

Дэвид Сакс, курирующий в Белом доме вопросы искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что «возможно» DeepSeek украла интеллектуальную собственность у Соединенных Штатов.

«Есть существенные доказательства того, что DeepSeek выудили знания из моделей OpenAI», – сказал Сакс.

Представитель OpenAI повторил слова Сакса и отметил, не называя конкретно DeepSeek, что китайские и другие компании постоянно пытаются копировать модели ведущих американских компаний в области искусственного интеллекта.

Китайский ИИ-стартап DeepSeek вызвал обвал акций технологических компаний, когда его бесплатный ИИ-помощник обогнал ChatGPT от OpenAI в App Store в США. 27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных