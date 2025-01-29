OpenAI заподозрила DeepSeek в использовании своей интеллектуальной собственности
Специалисты по безопасности Microsoft заметили, что осенью 2024 г. люди, которые, как они полагают, связаны с DeepSeek, вывели большой объем данных, используя интерфейс прикладного программирования (API) OpenAI. API OpenAI – это основной способ, с помощью которого разработчики программного обеспечения и бизнес-клиенты покупают услуги OpenAI. Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, уведомила компанию о подозрительной активности.
Дэвид Сакс, курирующий в Белом доме вопросы искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что «возможно» DeepSeek украла интеллектуальную собственность у Соединенных Штатов.
«Есть существенные доказательства того, что DeepSeek выудили знания из моделей OpenAI», – сказал Сакс.
Представитель OpenAI повторил слова Сакса и отметил, не называя конкретно DeepSeek, что китайские и другие компании постоянно пытаются копировать модели ведущих американских компаний в области искусственного интеллекта.
Китайский ИИ-стартап DeepSeek вызвал обвал акций технологических компаний, когда его бесплатный ИИ-помощник обогнал ChatGPT от OpenAI в App Store в США. 27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.