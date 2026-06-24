AP: ИИ Anthropic обнаружил уязвимости в засекреченных системах правительства США

18 июня New York Post со ссылкой на источники писала, что руководство Anthropic направило министру торговли США Говарду Лютнику предложение, в котором пообещало более тесно сотрудничать с Белым домом на фоне требования о блокировке доступа иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. По словам одного из собеседников издания, в ходе переговоров компания также заявила, что в дальнейшем будет быстрее решать любые вопросы, связанные с безопасностью. Он также отметил, что переговорный процесс идет успешно, но точные сроки принятия решения пока неясны.