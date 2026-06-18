NYP: Anthropic предложила Белому дому сотрудничать после запрета ее ИИ-моделей

15 июня газета Financial Times сообщила, что Белый дом дал компании Anthropic всего 90 минут на выполнение распоряжения о блокировке доступа иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. По данным издания, решение властей было связано с исследованием Amazon, специалисты которой обнаружили возможный способ обхода защитных механизмов модели Fable 5. Предполагается, что такая уязвимость могла позволить получать сведения в сфере кибербезопасности и данные о программных уязвимостях.