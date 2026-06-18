NYP: Anthropic предложила Белому дому сотрудничать после запрета ее ИИ-моделей
Руководство Anthropic направило министру торговли США Говарду Лютнику предложение, в котором пообещало более тесно сотрудничать с Белым домом на фоне требования о блокировке доступа иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, в ходе переговоров компания также заявила, что в дальнейшем будет быстрее решать любые вопросы, связанные с безопасностью. Он также отметил, что переговорный процесс идет успешно, но точные сроки принятия решения пока неясны.
15 июня газета Financial Times сообщила, что Белый дом дал компании Anthropic всего 90 минут на выполнение распоряжения о блокировке доступа иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. По данным издания, решение властей было связано с исследованием Amazon, специалисты которой обнаружили возможный способ обхода защитных механизмов модели Fable 5. Предполагается, что такая уязвимость могла позволить получать сведения в сфере кибербезопасности и данные о программных уязвимостях.
Об ограничениях стало известно 13 июня. В компании тогда заявили, что эта ситуация является недоразумением. Представители Anthropic планирвоали как можно быстрее восстановить доступ для клиентов.