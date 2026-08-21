Чистая прибыль «Эн+ груп» по МСФО в первом полугодии выросла до $905 млн

Одним из основных факторов роста стало увеличение средневзвешенной цены реализации алюминия на 23,6% до $3227 за 1 т. Выручка энергетического сегмента от продажи электроэнергии выросла на 18,2% год к году благодаря повышению цен во второй ценовой зоне. Положительную динамику частично сдержали сокращение продаж глинозема на 19,1% и снижение его средневзвешенной цены реализации.