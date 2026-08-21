Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,357+0,26%KLVZ1,868+0,97%KAZT365-0,22%IMOEX2 127,92+0,3%RTSI804,2+0,3%RGBI113,56-0,16%RGBITR768,47-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Эн+ груп» по МСФО в первом полугодии выросла до $905 млн

Елена Вострикова

Чистая прибыль «Эн+ груп» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии достигла $905 млн. За аналогичный период 2025 г. показатель составлял $333 млн, следует из опубликованных материалов компании.

Выручка холдинга за январь – июнь увеличилась с $8,9 млрд за аналогичный период 2025 г. до $10,1 млрд. Скорректированная EBITDA выросла с $1,5 млрд до $2,3 млрд.

Одним из основных факторов роста стало увеличение средневзвешенной цены реализации алюминия на 23,6% до $3227 за 1 т. Выручка энергетического сегмента от продажи электроэнергии выросла на 18,2% год к году благодаря повышению цен во второй ценовой зоне. Положительную динамику частично сдержали сокращение продаж глинозема на 19,1% и снижение его средневзвешенной цены реализации.

20 марта сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль «Эн+ груп» по МСФО сократилась на 82% до $235 млн. В компании связывали снижение с укреплением рубля, жесткой денежно-кредитной политикой и ростом расходов на обслуживание кредитов и облигационных займов.

«Эн+ груп» – российский холдинг, объединяющий активы в сфере производства низкоуглеродного алюминия через «Русал» и гидроэнергетики. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером ENPG.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь