Чистая прибыль «Эн+ груп» по МСФО в первом полугодии выросла до $905 млн
Чистая прибыль «Эн+ груп» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии достигла $905 млн. За аналогичный период 2025 г. показатель составлял $333 млн, следует из опубликованных материалов компании.
Выручка холдинга за январь – июнь увеличилась с $8,9 млрд за аналогичный период 2025 г. до $10,1 млрд. Скорректированная EBITDA выросла с $1,5 млрд до $2,3 млрд.
Одним из основных факторов роста стало увеличение средневзвешенной цены реализации алюминия на 23,6% до $3227 за 1 т. Выручка энергетического сегмента от продажи электроэнергии выросла на 18,2% год к году благодаря повышению цен во второй ценовой зоне. Положительную динамику частично сдержали сокращение продаж глинозема на 19,1% и снижение его средневзвешенной цены реализации.
20 марта сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль «Эн+ груп» по МСФО сократилась на 82% до $235 млн. В компании связывали снижение с укреплением рубля, жесткой денежно-кредитной политикой и ростом расходов на обслуживание кредитов и облигационных займов.
«Эн+ груп» – российский холдинг, объединяющий активы в сфере производства низкоуглеродного алюминия через «Русал» и гидроэнергетики. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером ENPG.