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ВТБ первым протестировал быстрый перевод ценных бумаг через НРД

Ведомости

Брокер ВТБ провел первое полноценное тестирование сервиса me2me для быстрого перевода ценных бумаг между депозитариями. Новый механизм, разработанный при участии Национального расчетного депозитария (НРД), должен стать доступен инвесторам с 1 сентября, сообщили в компании.

«Сейчас ВТБ успешно подключился к промышленному контуру сервиса MOEX МОСТ и направил серию запросов для «рукопожатия» с получением соответствующих ответов НРД», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега отметил, что обмен данными с ВТБ подтвердил корректность работы системы и готовность инфраструктуры к запуску в промышленную эксплуатацию.

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Новый сервис призван упростить процесс переноса активов между брокерами. Сейчас инвестору необходимо подавать два встречных поручения в разных депозитариях и самостоятельно передавать документы для расчета налоговой базы. После запуска me2me клиент сможет оформить перевод через свой депозитарий, а дальнейшие операции будут выполняться автоматически. Полный цикл процедуры займет около 25 минут и будет единым для всех участников рынка независимо от типа ценной бумаги и выбранного брокера.

В ВТБ считают, что запуск нового механизма изменит условия конкуренции среди брокеров. По словам Яцкова, упрощение перевода активов позволит клиентам свободнее выбирать сервисы, ориентируясь на качество обслуживания, тарифы и технологии. На первом этапе сервис будет доступен физическим лицам для переводов между торговыми счетами. Для квалифицированных инвесторов отдельные ограничения по использованию механизма не предусмотрены.

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