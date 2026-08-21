ВТБ первым протестировал быстрый перевод ценных бумаг через НРД

Новый сервис призван упростить процесс переноса активов между брокерами. Сейчас инвестору необходимо подавать два встречных поручения в разных депозитариях и самостоятельно передавать документы для расчета налоговой базы. После запуска me2me клиент сможет оформить перевод через свой депозитарий, а дальнейшие операции будут выполняться автоматически. Полный цикл процедуры займет около 25 минут и будет единым для всех участников рынка независимо от типа ценной бумаги и выбранного брокера.