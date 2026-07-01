Аналитики брокера ВТБ назвали самые перспективные активы на III квартал

На торгах 1 июля индекс Мосбиржи снизился на 0,15% до 2344,55 пункта, РТС — на 0,15% до 943,69 пункта. Наибольший рост показали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+5,3%), Positive Technologies (+3,11%) и Московской биржи (+2,03%). Минэк оценил рост ВВП в мае в 0,3%, за пять месяцев — 0,2%. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доля инвестиций в ВВП может вырасти до 28% с 24%.