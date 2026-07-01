Аналитики брокера ВТБ назвали самые перспективные активы на III квартал
Акции финансового и IT-секторов, а также производителей газа стали наиболее привлекательными для инвестиций в III квартале, следует из стратегии «ВТБ Мои Инвестиции», представленной 1 июля.
В их числе – бумаги ДОМ.РФ, «Сбера» и Московской биржи (финансовый сектор), а также «Яндекса», ЦИАНа, «Хэдхантера» и «Группы Позитив» (IT). Среди газовых компаний выделены «Новатэк" и "Газпром", из экспортеров – "Полюс", "Норникель" и "Совкомфлот".
Как отметил инвестиционный стратег Алексей Корнилов, в ближайшие месяцы ключевыми для рынка станут отчеты компаний за первое полугодие, дивидендный сезон и решения ЦБ по ставке.
По прогнозу брокера, индекс Мосбиржи через 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, дивидендная доходность рынка акций – 9,6%. Ключевая ставка на конец года ожидается на уровне 13,5%, курс рубля – 80,7 руб./$ и 11,7 руб./юань, рост ВВП – 0,6%, цена нефти – $61 за баррель, золота – $4565 за унцию. В корпоративных облигациях с рейтингом АА аналитики видят доходность 17–19% годовых.
На торгах 1 июля индекс Мосбиржи снизился на 0,15% до 2344,55 пункта, РТС — на 0,15% до 943,69 пункта. Наибольший рост показали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+5,3%), Positive Technologies (+3,11%) и Московской биржи (+2,03%). Минэк оценил рост ВВП в мае в 0,3%, за пять месяцев — 0,2%. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доля инвестиций в ВВП может вырасти до 28% с 24%.