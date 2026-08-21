«О'кей» нарастил выручку на 10% в первом полугодии

«О`кей» – одна из крупнейших российских розничных сетей. Ритейлер специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет сети был открыт в 2002 г. в Санкт-Петербурге, к концу 2025 г. сеть насчитывала более 300 магазинов: более 70 гипермаркетов под брендом «O'кей» и свыше 220 дискаунтеров под брендом «ДА!».