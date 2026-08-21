«О'кей» нарастил выручку на 10% в первом полугодии
Выручка группы «О’кей» в первом полугодии увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 10,4% до 43,3 млрд руб. Это следует из отчетности группы.
Общая выручка росла за счет роста как чистой розничной выручки, так и доходов от аренды, пояснили в компании. Валовая прибыль выросла на 13,8% до 10 млрд руб. Показатель EBITDA показал рост на 6,7% до 4,2 млрд руб.
«О`кей» – одна из крупнейших российских розничных сетей. Ритейлер специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет сети был открыт в 2002 г. в Санкт-Петербурге, к концу 2025 г. сеть насчитывала более 300 магазинов: более 70 гипермаркетов под брендом «O'кей» и свыше 220 дискаунтеров под брендом «ДА!».
В августе этого года «Лента» стала владельцем сети «О'кей». В рамках сделки «Лента» приняла на себя долговые обязательства приобретаемой компании. В состав сети, согласно заявленным ранее условиям, вошли 75 гипермаркетов «О'кей» общей торговой площадью 478 000 кв. м и четыре арендованных распределительных центра площадью 107 000 кв. м.
Как отметили в отчетности, в мае акционеры в рамках редомициляции утвердило будущее название компании – ее зарегистрируют в России как МКПАО «Группа ДА».