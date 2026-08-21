«Мегафон» увеличил выручку по МСФО в первом полугодии на 9,7%
Выручка «МегаФона» по итогам первых шести месяцев 2026 г. по МСФО выросла на 9,7% и достигла 264,6 млрд руб. Улучшение финансовых показателей связано с ростом потребления услуг связи, увеличением числа клиентов и расширением продаж абонентского оборудования, сообщили в компании.
Сервисная выручка компании увеличилась на 7,9% – до 226,7 млрд руб., а продажи абонентских устройств выросли на 21,5%, составив 37,9 млрд руб. Чистая прибыль оператора достигла 19,4 млрд руб., что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2025 г. Показатель OIBDA увеличился на 5% – до 112,3 млрд руб.
Количество абонентов «Мегафона» в России выросло на 1,6% и составило 79,73 млн человек. В компании отметили, что рост клиентской базы обеспечили развитие тарифных предложений, персонализация условий обслуживания и запуск новых маркетинговых инициатив. Дополнительным фактором стало снижение оттока действующих пользователей и увеличение продаж дополнительных сервисов.
Рост чистой прибыли оператор объяснил снижением ключевой ставки, что положительно повлияло на расходы по долговой нагрузке. Увеличение OIBDA стало результатом контроля затрат и повышения эффективности операционных процессов. Продажи оборудования выросли благодаря расширению каналов реализации и ассортимента, включая устройства под собственными брендами Stellarway и Fontel.
Инвестиции компании в развитие инфраструктуры также увеличились. Объем капитальных затрат (CAPEX) за первое полугодие 2026 г. вырос на 8,5% и составил 24,7 млрд руб. Средства направляются на модернизацию сети, расширение покрытия и повышение качества услуг связи, в том числе в удаленных и малонаселенных регионах.
6 августа совет директоров «Мегафона» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 10,199 млрд руб. СД предложил утвердить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 16,45 руб. на одну акцию. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, – 21 сентября. Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме 9 сентября.