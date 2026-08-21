«Мегафон» увеличил выручку по МСФО в первом полугодии на 9,7%

Инвестиции компании в развитие инфраструктуры также увеличились. Объем капитальных затрат (CAPEX) за первое полугодие 2026 г. вырос на 8,5% и составил 24,7 млрд руб. Средства направляются на модернизацию сети, расширение покрытия и повышение качества услуг связи, в том числе в удаленных и малонаселенных регионах.