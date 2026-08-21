Чистая прибыль МГТС по МСФО в первом полугодии достигла 14,69 млн рублей

В 2025 г. объем выручки мобильных операторов составил 111 млрд руб. Речь идет об операторах, которые используют инфраструктуру другого оператора (MVNO). На рынке таких компаний три: Yota («дочка» «Мегафона»), MVNO «Ростелекома» (реализуется на базе инфраструктуры дочерней компании «Ростелекома» Т2) и МГТС (входит в группу МТС). На них приходится более 11,2 млн абонентских сим-карт и около 66 млрд руб. выручки.