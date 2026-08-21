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Чистая прибыль МГТС по МСФО в первом полугодии достигла 14,69 млн рублей

Анна Суслова

Чистая прибыль МГТС и дочерних предприятий компании по МСФО в первом полугодии 2026 г. составила 14,69 млн руб. За аналогичный период 2025 г. чистая прибыль составила 14,13 млн руб., следует из финансовой отчетности компании на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

При этом выручка в январе – июне составила 26,59 млн руб. против 23,31 млн руб. за аналогичный период 2025 г. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 13,48 млн руб. (в первом полугодии 2025 г. составили 12,79 млн руб.), а краткосрочные – до 26,66 млн руб. (в январе – июне 2025 г. составили 22,12 млн руб.).

При этом на 30 июня 2026 г. стоимость одной привилегированной акции составила 621 руб. Стоимость одной обыкновенной акции – 3,19 руб. Цена не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 г. объем выручки мобильных операторов составил 111 млрд руб. Речь идет об операторах, которые используют инфраструктуру другого оператора (MVNO). На рынке таких компаний три: Yota («дочка» «Мегафона»), MVNO «Ростелекома» (реализуется на базе инфраструктуры дочерней компании «Ростелекома» Т2) и МГТС (входит в группу МТС). На них приходится более 11,2 млн абонентских сим-карт и около 66 млрд руб. выручки.

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