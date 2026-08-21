Российский рынок акций продолжает консолидацию
По состоянию на 16:00 мск 21 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,41% и составил 2130,27. Индекс РТС вырос на 0,41% и составил 805,09.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Селигдар» – 40,59 руб. (+2,50%)
ЭН+ ГРУП – 300,90 руб. (+2,47%)
«Лента» – 1948,50 руб. (+2,12%)
Группа «Позитив» – 954 руб. (+1,96%)
«Татнефть» ао – 527,80 руб. (+1,68%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ВИ.ру – 74,35 руб. (-2,52%)
«Новабев групп» – 258,20 руб. (-2,27%)
«Инарктика» – 347,50 руб. (-1,47%)
«Мечел» ап – 36,55 руб. (-1,35%)
«Мосэнерго» – 1,47 руб. (-1,24%)
Общий объем торгов составил 43,09 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: