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Российский рынок акций продолжает консолидацию

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 21 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,41% и составил 2130,27. Индекс РТС вырос на 0,41% и составил 805,09.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 43,09 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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