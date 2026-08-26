«ТНС энерго НН» увеличила прибыль в первом полугодии в шесть раз
Чистая прибыль ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» по МСФО за первое полугодие составила 1,66 млрд руб., что в 5,9 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Финансовый отчет доступен на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка за продажу электроэнергии выросла на 16,6% год к году до 29,42 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 86,4% до 1,93 млрд руб. Общий совокупный доход за период составил 1,36 млрд.
Операционные расходы выросли на 14,9% до 31,06 млрд руб. Финансовые расходы снизились в девять раз до 62,48 млн руб.
«ТНС энерго НН» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, входит в холдинг группы компаний «ТНС энерго». До 2015 г. организация называлась ОАО «Нижегородская сбытовая компания»