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Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» предложили объем допэмиссии для консолидации банка «Точка»

Наталья Захарова

Совет директоров «Т-технологий» предложил максимальный возможный объем допэмиссии для консолидации АО «Точка» с учетом резерва – 550 млн акций. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Реальная потребность, по оценкам директоров, составляет примерно половину предложенной суммы. Резерв нужен по закону для преимущественного права выкупа акционерами, а все невостребованные дополнительные акции компания обещала погасить. Около трети из фактического объема допэмиссии составляют квазиказначейские акции «Т-технологий», так как компания уже владеет 32% в «Точке» через «Каталитик пипл». Эта часть пакета на рынок не попадет, рассказали в компании.

«Т-технологии» отметили, что сделка позволит ускорить рост b2b-направления за счет реализации большого количества синергий в масштабах всей экосистемы и переиспользования продуктов обоих бизнесов, в особенности связанных с расширением кредитования клиентов «Точки». Команда и бренд коммерческой организации будет сохранена. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидается в конце 2026 г.

О планах консолидировать банк «Точка» стало известно в феврале. Совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. 

Группа планирует провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов.

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