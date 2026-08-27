«Т-технологии» предложили объем допэмиссии для консолидации банка «Точка»

Реальная потребность, по оценкам директоров, составляет примерно половину предложенной суммы. Резерв нужен по закону для преимущественного права выкупа акционерами, а все невостребованные дополнительные акции компания обещала погасить. Около трети из фактического объема допэмиссии составляют квазиказначейские акции «Т-технологий», так как компания уже владеет 32% в «Точке» через «Каталитик пипл». Эта часть пакета на рынок не попадет, рассказали в компании.