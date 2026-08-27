Чистая прибыль «Нижнекамскшины» за полгода снизилась на 22,5%

Снижение чистой прибыли в «Нижнекамскшине» объяснили снижением выручки за отчетный период. Выручка от реализации продукции и услуг снизилась до 5,55 млрд руб. (-11,8% год к году). Показатель EBITDA вырос на 3% – до 838,91 млн руб., а рентабельность по EBITDA – до 15,11% (+2,17 п. п.).