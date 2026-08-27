Чистая прибыль «Нижнекамскшины» за полгода снизилась на 22,5%
Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» за первое полугодие составила 162,78 млн руб., что на 22,5% меньше значения показателя за аналогичный период прошлого года. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Снижение чистой прибыли в «Нижнекамскшине» объяснили снижением выручки за отчетный период. Выручка от реализации продукции и услуг снизилась до 5,55 млрд руб. (-11,8% год к году). Показатель EBITDA вырос на 3% – до 838,91 млн руб., а рентабельность по EBITDA – до 15,11% (+2,17 п. п.).
Чистый долг вырос в 3,9 раза – до 69,8 млн руб. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило -0,08.
Всего за шесть месяцев компания выпустила 2,61 млн шин. Производство сократилось на 1,21 млн шин год к году.
«Нижнекамскшина» занимается производством резиновых шин, покрышек и камер, а также восстановлением резиновых шин и покрышек. ПАО зарегистрировано в 2001 г. в Татарстане.