Цена акций «Магнита» обрушилась до минимума за 17 лет
Акции ПАО «Магнит» упали в цене на 2,06% до 1450 руб. за бумагу, следует из данных торгов на Мосбирже. В прошлый раз стоимость акций компании находилась на таком уровне в 2009 г. За последний год стоимость акций магнита снизилась примерно на 60%.
«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит маркет». Всего насчитывается около 33 000 магазинов в 4800 населенных пунктах РФ, которые ежедневно посещают 19 млн покупателей.
В контуре «Магнита» также 7 агропромышленных производств, 13 производственных площадок, 55 распределительных центров, склады общей площадью более 2 млн кв. м и автопарк в 7900 грузовых автомобилей. 20% продаж приходится на собственные торговые марки. Входит в 10 крупнейших по выручке компаний России.