Прибыль банка «Уралсиб» за полгода по МСФО выросла на 54%
Чистая прибыль банка «Уралсиб» за первое полугодие по МСФО составила 6,48 млрд руб. Показатель вырос на 53,9% год к году. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Чистый процентный доход увеличился до 27,22 млрд руб. (+19,5%), а чистый комиссионный – 4,33 млрд руб. (+1%). Прочие непроцентные доходы выросли на 2,36 млрд (+22,8%). Активы банка на 30 июня составили 789,91 млрд руб.
Обязательства по состоянию на 30 июня в сравнении с значением на 31 декабря выросли символически – на 0,9% до 675,19 млрд руб.
Акции «Уралсиба» за день снизились на 1,32%. По состоянию на 15:20 мск они торгуются по 0,11 руб. за штуку. За год стоимость ценных бумаг банка снизилась на 13,2%.