Чистая прибыль ОВК по МСФО за первое полугодие упала в 22 раза

Выручка снизились в 10 раз – до 4,93 млрд руб. Валовой убыток составил 278 млн руб. против валовой прибыли в 24,68 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Операционный убыток составил 1,82 млрд руб., а в пером полугодии 2025 г. операционная прибыль составила 20,65 млрд руб.