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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль ОВК по МСФО за первое полугодие упала в 22 раза

Наталья Захарова

Чистая прибыль Объединенной вагонной компании (ОВК) по МСФО упала до 987 млн руб., что в 22 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка снизились в 10 раз – до 4,93 млрд руб. Валовой убыток составил 278 млн руб. против валовой прибыли в 24,68 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Операционный убыток составил 1,82 млрд руб., а в пером полугодии 2025 г. операционная прибыль составила 20,65 млрд руб.

Акции ОВК за день упали на 1,34%. По состоянию на 16:00 мск они торгуются по 19,08 руб. За год стоимость ценных бумаг вагонной компании упала на 50,5%.

Чистая прибыль ОВК за первое полугодие по РСБУ составила 283,79 млн руб. Выручка уменьшилась на 7,7% и составила 1,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 18,4% до 352,22 млн руб.

5 июня «Северсталь» и ОВК в ходе ПМЭФа заключили соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга. Ключевым направлением взаимодействия станет разработка и внедрение высокотехнологичных решений в производство подвижного состава России.

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