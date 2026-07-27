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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль ОВК по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза

Ведомости

Чистая прибыль «Объединенной вагонной компании» (ОВК) за первое полугодие по РСБУ выросла в 2,5 раза и составила 283,79 млн руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка уменьшилась на 7,7% и составила 1,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 18,4% – до 352,22 млн руб.

Выручка ОВК по РСБУ за 2025 г. увеличилась на 7,67% в годовом выражении и достигла 3,7 млрд руб. Чистая прибыль производителя грузовых вагонов составила 148,8 млн руб. против убытка в 13,08 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль снизилась до 389,7 млн руб. по сравнению с 866,5 млн руб. в 2024 г.

5 июня «Северсталь» и ОВК в ходе ПМЭФа заключили соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга. Ключевым направлением взаимодействия станет разработка и внедрение высокотехнологичных решений в производство подвижного состава России.

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