Чистая прибыль ОВК по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза
Чистая прибыль «Объединенной вагонной компании» (ОВК) за первое полугодие по РСБУ выросла в 2,5 раза и составила 283,79 млн руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка уменьшилась на 7,7% и составила 1,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 18,4% – до 352,22 млн руб.
Выручка ОВК по РСБУ за 2025 г. увеличилась на 7,67% в годовом выражении и достигла 3,7 млрд руб. Чистая прибыль производителя грузовых вагонов составила 148,8 млн руб. против убытка в 13,08 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль снизилась до 389,7 млн руб. по сравнению с 866,5 млн руб. в 2024 г.
5 июня «Северсталь» и ОВК в ходе ПМЭФа заключили соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга. Ключевым направлением взаимодействия станет разработка и внедрение высокотехнологичных решений в производство подвижного состава России.