Выручка ОВК выросла на 7,67% в 2025 году
Выручка Объединенной вагонной компании (ОВК) по РСБУ за 2025 г. увеличилась на 7,67% в годовом выражении и достигла 3,7 млрд руб.
Чистая прибыль производителя грузовых вагонов составила 148,8 млн руб. против убытка в 13,08 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль снизилась до 389,7 млн руб. по сравнению с 866,5 млн руб. в 2024 г.
10 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого объединения Союз вагоностроителей (ОВС) писали, что в I квартале 2026 г. российские вагоностроительные предприятия выпустили 9300 грузовых вагонов. Это на 45% меньше относительно такого же периода прошлого года. Из них на инновационные вагоны (нагрузка на ось 25 тс) пришлось около 4000 единиц (-34% г/г).
Из этого объема 3642 шт. пришлись на полувагоны. Доля инновационного подвижного состава в их выпуске составила 91%, всего за квартал было произведено 3734 таких вагона (-54% г/г). Полувагоны остаются самым массовым видом грузового подвижного состава, выпускаемого предприятиями России.