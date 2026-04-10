Производство грузовых вагонов упало на 45%На этом фоне несколько выросла доля инновационного подвижного состава
В I квартале 2026 г. российские вагоностроительные предприятия выпустили 9300 грузовых вагонов, следует из данных отраслевого объединения Союз вагоностроителей (ОВС). Это на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на инновационные вагоны (нагрузка на ось 25 тс) пришлось около 4000 единиц, что на 34% меньше, чем годом ранее.
Примечательно, что большая часть из этого объема – 3642 шт. – пришлись на полувагоны. Доля инновационного подвижного состава в их выпуске составила 91%, всего за отчетный период было произведено 3734 таких вагона (-54% г/г). Полувагоны остаются самым массовым видом грузового подвижного состава, выпускаемого российскими предприятиями.
На втором месте цистерны, выпуск которых снизился на 5% до 3609 единиц. Из этого количества 79% пришлось на нефтебензиновые цистерны, оставшаяся часть – на цистерны для перевозки химических и прочих грузов, а также для сжиженных углеводородных газов (в основном, пропан-бутан).
Единственной категорией грузового подвижного состава, выпуск которого показал рост в I квартале, оказались крытые вагоны. Их производство увеличилось на 34% до 1213 единиц. Оставшаяся часть пришлась на вагоны-хопперы (491 шт., -71%), платформы (159 шт., -93%), вагоны-самосвалы (6 шт.) и прочие вагоны в количестве 86 единиц.
«Ведомости» направили вопросы в НПК ОВК, «Уралвагонзавод» и «Алтайвагон».
Спрос на цистерны обусловлен потенциальным списанием вагонов по сроку службы на фоне довольно стабильной грузовой базы, полагает управляющий партнер, сооснователь Rolligstock Agency (RSA) Александр Поликарпов.
«Инновационные полувагоны пока еще востребованы рынком. Во-первых, их еще недостаточно для насыщения Восточного полигона, где на фоне дефицита пропускной способности они позволяют увеличить объемы вывоза грузов. Во-вторых, в 2025 г. востребованность и потенциал типовых вагонов снижались различными регуляторными инструментами, тем самым стимулируя спрос на полувагоны 25 тс», – рассуждает эксперт.
Кроме того, в 2024–2025 гг. произошло качественное изменение рынка и теперь большинство производителей имеют в своей продуктовой линейке полувагоны 25 тс и наращивают их выпуск, продолжает Поликарпов.
Базовый прогноз RSA предполагал выпуск грузовых вагонов в РФ в объеме 41 000–42 000 штук, напоминает эксперт. В марте спрос на вагоны поддержал конфликт на Ближнем Востоке, который стал стимулом спроса на российские энергоресурсы, полагает он. Этот эффект не окажет оперативного влияния на выпуск вагонов, но может стимулировать новую контрактацию – перелома текущего тренда для вагоностроителей не видится, хотя для операторов и ремонтников ситуация выглядит более позитивной, рассуждает эксперт.
Диапазон ожидаемого выпуска грузовых вагонов российскими предприятиями в 2026 г. агентство расширило до 37 000–45 000 единиц. Для сравнения: по итогам 2025 г. отечественные вагоностроители выпустили 52 900 единиц подвижного состава, что на 28% меньше, чем годом ранее.
В целом спрос на новые вагоны находится в пределах прогнозов и состояния рынка с учетом списания, говорит президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Опережающего восполнения дефицита парка за счет покупки новых вагонов пока не просматривается из-за невысокой ставки за пользование и неэффективности лизинга, отмечает он.