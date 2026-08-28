Цена акций «Газпром нефти» на Мосбирже выросла на 5,1%
По состоянию на 16:37 мск 28 августа цена акций «Газпром нефти» выросла на 5,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 501,55 руб. Объем торгов составил 737,53 млн руб.
Ранее компания сообщила, что выручка по МСФО в первом полугодии 2026 г. составила 1,88 трлн руб., что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA – 727,5 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период достигла 286,1 млрд руб. (рост в 1,73 раза в годовом выражении).
При этом совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие в размере 42,51 рубля на акцию.
На закрытие торгов 27 августа цена акций «Газпром нефти» составила 477,50 руб., оборот торгов достиг 582,27 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпром нефти» снизилась на 5,4%.
«Газпром нефть» – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, основанная в 1995 г. как «Сибирская нефтяная компания». Основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Среди активов более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом, а также около 2400 АЗС. Контролирует Московский и Омский НПЗ. Имеет долю в совместной с «Роснефтью» нефтегазовой компании «Славнефть», контролирующей «Ярославнефтеоргсинтез». Крупнейшим акционером является ПАО «Газпром», в свободном обращении 4% акций.