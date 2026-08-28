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Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ за полугодие составила 32,4 млрд рублей

Елена Вострикова

Группа ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2026 г. получила чистую прибыль в размере 32,4 млрд руб. Об этом говорится в опубликованной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 113,3 млрд руб. против 111,5 млрд руб. годом раньше. Чистый процентный доход вырос с 77 млрд до 104,3 млрд руб. за счет увеличения кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 1,3 млрд руб. – до 17,7 млрд руб.

Активы группы с начала года выросли на 21,9%, или на 1,65 трлн руб., и на 30 июня достигли 9,16 трлн руб. Основной прирост пришелся на чистые инвестиции в лизинг – на 570,6 млрд руб., основные средства и активы в форме права пользования – на 396,1 млрд руб., прочие нефинансовые активы – на 306,9 млрд руб.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко отметил, что включение АО «ГТЛК» в группу в первом полугодии позволило суммарному объему бизнеса группы институтов развития практически достичь 12 трлн руб. По его словам, показатели отчетности свидетельствуют о стабильности и финансовой устойчивости группы.

20 марта сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль ВЭБ.РФ выросла на 17,9% и достигла 89,4 млрд руб. Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки увеличилась до 237,6 млрд руб. Чистый процентный доход составил 177,1 млрд руб., комиссионный – 37,8 млрд руб.

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