Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ за полугодие составила 32,4 млрд рублей
Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 113,3 млрд руб. против 111,5 млрд руб. годом раньше. Чистый процентный доход вырос с 77 млрд до 104,3 млрд руб. за счет увеличения кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 1,3 млрд руб. – до 17,7 млрд руб.
Активы группы с начала года выросли на 21,9%, или на 1,65 трлн руб., и на 30 июня достигли 9,16 трлн руб. Основной прирост пришелся на чистые инвестиции в лизинг – на 570,6 млрд руб., основные средства и активы в форме права пользования – на 396,1 млрд руб., прочие нефинансовые активы – на 306,9 млрд руб.
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко отметил, что включение АО «ГТЛК» в группу в первом полугодии позволило суммарному объему бизнеса группы институтов развития практически достичь 12 трлн руб. По его словам, показатели отчетности свидетельствуют о стабильности и финансовой устойчивости группы.
20 марта сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль ВЭБ.РФ выросла на 17,9% и достигла 89,4 млрд руб. Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки увеличилась до 237,6 млрд руб. Чистый процентный доход составил 177,1 млрд руб., комиссионный – 37,8 млрд руб.