Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ за полугодие составила 32,4 млрд рублей

Активы группы с начала года выросли на 21,9%, или на 1,65 трлн руб., и на 30 июня достигли 9,16 трлн руб. Основной прирост пришелся на чистые инвестиции в лизинг – на 570,6 млрд руб., основные средства и активы в форме права пользования – на 396,1 млрд руб., прочие нефинансовые активы – на 306,9 млрд руб.