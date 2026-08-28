Цена акций «Русагро» на Мосбирже упала на 3%
По состоянию на 17:15 мск 28 августа цена акций «Русагро» снизилась на 3,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 73,76 руб. Объем торгов составил 1,26 млрд руб.
Ранее компания сообщила, что чистая прибыль группы за первое полугодие по МСФО снизилась до 55,88 млн руб. По результатам аналогичного периода прошлого года прибыль составила 4,24 млрд руб. Выручка выросла на 9% до 183,04 млрд руб.
На закрытие торгов 27 августа цена акций «Русагро» составила 75,06 руб., оборот торгов достиг 216,75 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 45,3%.
Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованный в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более чем 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.