Прибыль IVA Technologies за полгода упала почти в четыре раза
Прибыль ПАО «ИВА» (IVA Technologies) за первое полугодие по МСФО составила 86,22 млн руб., что в 3,6 раза меньше, чем за этот же период прошлого года. Финансовые результаты компания опубликовала на своем сайте.
Выручка от реализации снизилась на 8,5% – до 978,35 млн руб. Себестоимость выросла в 83,8% и достигла отметки в 405,76 млн руб. Валовая прибыль упала на 32,5% – до 573,59 млн руб.
Показатель EBITDA составил 432 млн руб., а рентабельность по нему – 44%. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам периода вышло в 0,53х.
9 июля агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИВА» на уровне A-.ru, изменив прогноз на позитивный.
ПАО «ИВА» является одним из лидеров российского ИТ-рынка в сфере разработки программного обеспечения в области корпоративных коммуникаций, разработчик софта Iva Technologies.