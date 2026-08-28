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Прибыль IVA Technologies за полгода упала почти в четыре раза

Наталья Захарова

Прибыль ПАО «ИВА» (IVA Technologies) за первое полугодие по МСФО составила 86,22 млн руб., что в 3,6 раза меньше, чем за этот же период прошлого года. Финансовые результаты компания опубликовала на своем сайте.

Выручка от реализации снизилась на 8,5% – до 978,35 млн руб. Себестоимость выросла в 83,8% и достигла отметки в 405,76 млн руб. Валовая прибыль упала на 32,5% – до 573,59 млн руб.

Показатель EBITDA составил 432 млн руб., а рентабельность по нему – 44%. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам периода вышло в 0,53х.

9 июля агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИВА» на уровне A-.ru, изменив прогноз на позитивный.

ПАО «ИВА» является одним из лидеров российского ИТ-рынка в сфере разработки программного обеспечения в области корпоративных коммуникаций, разработчик софта Iva Technologies.

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