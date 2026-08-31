«М.видео» сообщило о рекордном количестве действующих партнеров
ПАО «М.видео» зафиксировало рекордный приток новых продавцов. За июль к площадке присоединилось 1600 партнеров, сообщили на сайте компании.
Динамика роста регистраций усилилась во второй половине месяца и продолжилась в августе. Максимальный недельный показатель по числу новых регистраций был зафиксирован на 31-й неделе года – более 900 продавцов. На сегодняшний день на маркетплейсе «М.видео» зарегистрировано свыше 12 000 продавцов.
«По итогам первого полугодия 2026 г. 3P-ассортимент составляет 91% от общего числа предложений на маркетплейсе "М.видео". За год трансформации компании его доля выросла на 29 п. п., а само количество доступного ассортимента увеличилось практически в восемь раз», – заявил директор по развитию «М.видео» Карен Ашрафян.
В компании заявили, что площадку начали рассматривать как новый канал продаж крупные игроки рынка. В августе на маркетплейс вышел «Стокманн».
В моменте цена акций «М.видео» выросла на 11%. По состоянию на 12:09 мск бумаги маркетплейса торгуются по 47,10 руб. Разница с ценой закрытия составила +7,29%.
23 августа «Ведомости» писали, что некоторые продавцы маркетплейса «М.видео» не получили деньги за реализованные товары за май и июнь 2026 г. Об этом они сообщили сами в официальном Telegram-чате для селлеров площадки. По словам одного из предпринимателей, добиться погашения задолженности удалось только после направления досудебной претензии. Другие участники группы утверждают, что получить средства им не помогли даже обращения к компании с требованием об урегулировании ситуации в досудебном порядке.