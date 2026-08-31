«М.видео» сообщило о рекордном количестве действующих партнеров

23 августа «Ведомости» писали, что некоторые продавцы маркетплейса «М.видео» не получили деньги за реализованные товары за май и июнь 2026 г. Об этом они сообщили сами в официальном Telegram-чате для селлеров площадки. По словам одного из предпринимателей, добиться погашения задолженности удалось только после направления досудебной претензии. Другие участники группы утверждают, что получить средства им не помогли даже обращения к компании с требованием об урегулировании ситуации в досудебном порядке.