«Промомед» нарастил чистую прибыль на 83% за полгода
Чистая прибыль ПАО «Промомед» за шесть месяцев 2026 г. составила 2,6 млрд руб., что на 83% больше результата за аналогичный период 2025 г. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка составила 22,8 млрд руб. Рост год году вышел в 76%. Стратегические направления группы – эндокринология и онкология – обеспечили 83% выручки компании (69% годом ранее). Доля коммерческих продаж составила 83%, бюджетных – 17%. Валовая прибыль выросла на 91% – до 15,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился до 7,7 млрд руб. (+76%), а рентабельность по EBITDA не изменилась и осталась на уровне 34%.
Чистый долг компания нарастила на 61% до 33,3 млрд руб. При этом соотношение чистого долга к EBITDA составил 1,8х против 2х годом ранее.
«Промомед» подтвердил финансовый прогноз на 2026 г., рост выручки составит 60% при рентабельности EBITDA в 45%.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла на 149% в годовом выражении и достигла 7,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 75,2% и составила 37,6 млрд руб. EBITDA возросла на 86% до 15,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала рост на 3 п. п. и достигла 41%. Чистый долг/EBITDA составил 1,65х против 2,05х в предыдущем году.