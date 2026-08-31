Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,865-0,28%VEON-RX58,9+0,68%ARSA6,33+0,32%IMOEX2 129,05+0,67%RTSI783,52+0,67%RGBI113,61+0,17%RGBITR771,27+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Промомед» нарастил чистую прибыль на 83% за полгода

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Промомед» за шесть месяцев 2026 г. составила 2,6 млрд руб., что на 83% больше результата за аналогичный период 2025 г. Отчет опубликован на сайте компании.

Выручка составила 22,8 млрд руб. Рост год году вышел в 76%. Стратегические направления группы – эндокринология и онкология – обеспечили 83% выручки компании (69% годом ранее). Доля коммерческих продаж составила 83%, бюджетных – 17%. Валовая прибыль выросла на 91% – до 15,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился до 7,7 млрд руб. (+76%), а рентабельность по EBITDA не изменилась и осталась на уровне 34%.

Чистый долг компания нарастила на 61% до 33,3 млрд руб. При этом соотношение чистого долга к EBITDA составил 1,8х против 2х годом ранее.

«Промомед» подтвердил финансовый прогноз на 2026 г., рост выручки составит 60% при рентабельности EBITDA в 45%.

В прошлом году чистая прибыль компании выросла на 149% в годовом выражении и достигла 7,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 75,2% и составила 37,6 млрд руб. EBITDA возросла на 86% до 15,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала рост на 3 п. п. и достигла 41%. Чистый долг/EBITDA составил 1,65х против 2,05х в предыдущем году.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её