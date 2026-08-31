Акции «Фосагро» выросли на 6,75%

«Фосагро» 2 сентября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-02-07 объемом не менее 20 млрд руб. Флоатер запланирован сроком обращения на 780 дней – два года и два месяца. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ и спреда. Ориентир по спреду установлен на уровне не выше 140 б. п.