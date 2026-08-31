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Акции «Фосагро» выросли на 6,75%

Ведомости

Акции ПАО «Фосагро» в моменте выросли на 6,75%. Максимум за день составил 5415 руб.

По состоянию на 18:16 мск ценные бумаги «Фосагро» торгуются по 5404 руб. Разница с ценой закрытия составила 6,57%.

Чистая прибыль группы по МСФО за первое полугодие составила 18,65 млрд руб. Год к году показатель упал в четыре раза. Выручка компании снизилась на 5,75%, до 281,39 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 38,3% и составила 78,1 млрд руб. Себестоимость выросла на 22,43%, до 194,6 млрд руб. Чистый долг снизился до 303 млрд руб. (-3,5% к началу года).

«Фосагро» 2 сентября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-02-07 объемом не менее 20 млрд руб. Флоатер запланирован сроком обращения на 780 дней – два года и два месяца. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ и спреда. Ориентир по спреду установлен на уровне не выше 140 б. п.

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