«Фосагро» соберет заявки на флоатер объемом от 20 млрд рублей
ПАО «Фосагро» 2 сентября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-02-07 объемом не менее 20 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Флоатер запланирован сроком обращения на 780 дней – два года и два месяца. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ и спреда. Ориентир по спреду установлен на уровне не выше 140 б. п.
Техническое размещение запланировано на 7 сентября. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
По итогам первых шести месяцев «Фосагро» по МСФО получила 281,39 млрд руб. выручки, что на 6,1% ниже результата год к году. Чистая прибыль сократилась в 3,8 раза – до 25,42 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) составил всего 18 млрд руб. против 57,5 млрд руб. год к году. Чистый долг снизился до 303 млрд руб. (-3,5% к началу года).