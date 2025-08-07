Газета
Главная / Инвестиции /

СД «Фосагро» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года

Совет директоров ПАО «Фосагро», одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений, рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие в размере 387 руб. за акцию. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов СД рекомендовал установить 1 октября. Заочное голосование по вопросу о выплате дивидендов по результатам первого полугодия состоится 11 сентября 2025 г.

Производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений группа «Фосагро» увеличила выручку на 23,6% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 298,6 млрд руб., следует из отчета компании. Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. увеличился более чем в два раза, достигнув 56,5 млрд руб.

Объем производства агрохимической продукции вырос на 4% – до 6,12 млн т. Существенный прирост обеспечили фосфорные удобрения и кормовые фосфаты, выпуск которых увеличился на 6% до 4,69 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

В мае СД «Фосагро» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 201 руб. на обыкновенную акцию.

