СД «Фосагро» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года

Производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений группа «Фосагро» увеличила выручку на 23,6% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 298,6 млрд руб., следует из отчета компании. Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. увеличился более чем в два раза, достигнув 56,5 млрд руб.