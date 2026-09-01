RWB провела пилотные выпуски ЦФА для продавцов Wildberries

Пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries. При помощи него на практике отрабатывается процесс привлечения финансирования – от подготовки продавца и выпуска актива до их приобретения инвестором. Продавцы, принявшие участие в пилоте, являются резидентами «Платформы роста» от RWB. Следующий шаг для компании – подготовка к масштабированию проекта, заключила Полетаева.