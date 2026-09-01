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RWB провела пилотные выпуски ЦФА для продавцов Wildberries

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов Wildberries с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева на ВЭФ-2026. Ее цитирует Telegram-канал компании.

В рамках проекта ЦФА выпустили три продавца – два индивидуальных предпринимателя и одно юрлицо. Всего они привлекли 24,4 млн руб. финансирования, сроки выпусков – от трех до шести месяцев.

Пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries. При помощи него на практике отрабатывается процесс привлечения финансирования – от подготовки продавца и выпуска актива до их приобретения инвестором. Продавцы, принявшие участие в пилоте, являются резидентами «Платформы роста» от RWB. Следующий шаг для компании – подготовка к масштабированию проекта, заключила Полетаева.

7 мая RWB разместила дебютный выпуск ЦФА на платформе «ЦФА хаб» объемом 1 млрд руб. Эмитентом была компания ООО «ВБ инвест», якорным инвестором в активы выступил инвестиционный банк «Синара». Полученные от привлечения деньги планировалось направить на реализацию стратегических планов развития компании на Дальнем Востоке и в Сибири.

Долговые ЦФА – это цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Они удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Оплатить долговые ЦФА можно только денежными средствами, и выпуск таких активов осуществляется после полной оплаты.

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