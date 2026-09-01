Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MSTT69,10%CNY Бирж.12,931+1,34%IMOEX2 197,68+0,86%RTSI801,48+0,86%RGBI113,92+0,25%RGBITR773,57+0,27%
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций теряет импульс к росту

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 1 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,12% и составил 2 181,57. Индекс РТС вырос на 0,12% и составил 795,61.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 26,27 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь