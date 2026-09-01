Российский рынок акций теряет импульс к росту
По состоянию на 12:00 мск 1 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,12% и составил 2 181,57. Индекс РТС вырос на 0,12% и составил 795,61.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Юнипро» – 1,08 руб. (+4,32%)
Ozon – 2370,50 руб. (+3,23%)
«Фосагро» – 5 561 руб. (+3,17%)
МКБ – 10,06 руб. (+2,22%)
Банк «Санкт-Петербург» ао – 240,98 руб. (+2,19%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 26,27 млрд руб.