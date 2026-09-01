«Делимобиль» разместил 68% выпуска облигаций на 850 млн рублей

Свободный денежный поток «Делимобиля» вырос на 47% до 3,8 млрд руб. в первом полугодии 2026 г. Операционный денежный поток вырос на 36% год к году и составил 4 млрд руб. Покрытие процентов улучшилось до 1,30x против 0,95x годом ранее. Операционная прибыль за тот же период выросла на 56%. Чистый долг на конец II квартала составил 34,9 млрд руб.