«Делимобиль» разместил 68% выпуска облигаций на 850 млн рублей
ПАО «Каршеринг руссия» (головная компания сервиса «Делимобиль») разместил 68% выпуска облигаций серии 001Р сроком на 3,5 года на 850 млн руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 22% годовых. Всего выпуск планируется на 1,25 млрд руб.
Размещение займа началось 22 июля. В августе эмитент увеличил объем эмиссии с 1 млрд до 1,25 млрд руб.
Свободный денежный поток «Делимобиля» вырос на 47% до 3,8 млрд руб. в первом полугодии 2026 г. Операционный денежный поток вырос на 36% год к году и составил 4 млрд руб. Покрытие процентов улучшилось до 1,30x против 0,95x годом ранее. Операционная прибыль за тот же период выросла на 56%. Чистый долг на конец II квартала составил 34,9 млрд руб.
3 июня рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО «Каршеринг руссия» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом. Акционерные риски оцениваются как низкие, а корпоративное управление и управление операционными рисками рассматриваются НКР как лучше средних по рынку.