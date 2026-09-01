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Главная / Инвестиции /

«Делимобиль» разместил 68% выпуска облигаций на 850 млн рублей

Наталья Захарова

ПАО «Каршеринг руссия» (головная компания сервиса «Делимобиль») разместил 68% выпуска облигаций серии 001Р сроком на 3,5 года на 850 млн руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 22% годовых. Всего выпуск планируется на 1,25 млрд руб.

Размещение займа началось 22 июля. В августе эмитент увеличил объем эмиссии с 1 млрд до 1,25 млрд руб.

Свободный денежный поток «Делимобиля» вырос на 47% до 3,8 млрд руб. в первом полугодии 2026 г. Операционный денежный поток вырос на 36% год к году и составил 4 млрд руб. Покрытие процентов улучшилось до 1,30x против 0,95x годом ранее. Операционная прибыль за тот же период выросла на 56%. Чистый долг на конец II квартала составил 34,9 млрд руб.

3 июня рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО «Каршеринг руссия» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом. Акционерные риски оцениваются как низкие, а корпоративное управление и управление операционными рисками рассматриваются НКР как лучше средних по рынку.

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