«Делимобиль» нарастил денежный поток на 47% с начала года
Свободный денежный поток «Делимобиля» (ПАО «Каршеринг Руссия») вырос на 47% до 3,8 млрд руб. в первом полугодии 2026 г., сообщили «Ведомостям» в операторе каршеринга.
Операционный денежный поток вырос на 36% год к году и составил 4 млрд руб. Покрытие процентов улучшилось до 1,30x против 0,95x годом ранее. Операционная прибыль за тот же период выросла на 56%. Чистый долг на конец II квартала составил 34,9 млрд руб.
Выручка во II квартале 2026 г. выросла на 14% по сравнению с I кварталом 2026 г. и составила 7,6 млрд руб. Утилизация парка в расчете на один автомобиль увеличилась на 34% год к году. Доля «Делимобиля» на рынке каршеринга выросла на 3% и составляет 46%.
Показатель EBITDA за II квартал составил 1,5 млрд руб. (+65% по сравнению с I кварталом 2026 г.). За первое полугодие 2026 г. показатель составил 2,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA во II квартале – 20% из-за «роста эффективности текущего автопарка».
Расходы на топливо выросли на 18% в расчете на одну минуту во II квартале и 14% по итогам I полугодия. В «Делимобиле» назвали это «одноразовым эффектом, сопоставимым с рыночным ростом цен».
3 августа гендиректор компании Винченцо Трани говорил, что в «Делимобиле» диверсифицируют закупки топлива для обеспечения сервиса. «Делимобиль» заключил контракты напрямую с широким кругом поставщиков и у компании есть доступ к оптовым и розничным каналам, а также собственные и партнерские мощности хранения.
В 2025 г. «Делимобиль» получил чистый убыток в 3,7 млрд руб. Тогда в ПАО рассказали, что в первом полугодии 2025 г. «Делимобиль» понес разовые расходы на развитие операционной и ИТ инфраструктур, необходимых для долгосрочного роста.