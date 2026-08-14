«Делимобиль» нарастил денежный поток на 47% с начала года

Выручка во II квартале 2026 г. выросла на 14% по сравнению с I кварталом 2026 г. и составила 7,6 млрд руб. Утилизация парка в расчете на один автомобиль увеличилась на 34% год к году. Доля «Делимобиля» на рынке каршеринга выросла на 3% и составляет 46%.