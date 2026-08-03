Число пользователей «Делимобиля» во II квартале выросло до 13,8 млн человек

В «Делимобиле» отметили, что пользователи все чаще выбирают каршеринг для повседневных сценариев, а не только для разовых поездок. При этом основной вклад в выручку формируют клиенты с высокой частотой и длительностью поездок. По итогам II квартала средняя длительность поездки выросла на 17%, а число поездок на машину – на 12%. Выручка на активного пользователя выросла на 31% относительно I квартала. Количество активных пользователей снизилось на 10% – до 564 000 человек.