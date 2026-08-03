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Число пользователей «Делимобиля» во II квартале выросло до 13,8 млн человек

Ведомости

База зарегистрированных пользователей сервиса «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») во II квартале достигла рекордных 13,8 млн человек. Об этом сообщила компания.

Количество проданных минут на один автомобиль выросло на 31%, общее количество проданных минут составило 560 млн – на 16% больше год к году. Выручка на одно авто выросла на 6% год к году и на 18% по сравнению с I кварталом. Утилизация на машину увеличилась на 34% год к году.

В «Делимобиле» отметили, что пользователи все чаще выбирают каршеринг для повседневных сценариев, а не только для разовых поездок. При этом основной вклад в выручку формируют клиенты с высокой частотой и длительностью поездок. По итогам II квартала средняя длительность поездки выросла на 17%, а число поездок на машину – на 12%. Выручка на активного пользователя выросла на 31% относительно I квартала. Количество активных пользователей снизилось на 10% – до 564 000 человек.

Основатель и генеральный директор ПАО «Каршеринг Руссия» рассказал, как в компании контролировали топливное обеспечение сервиса.

«Наша модель закупок диверсифицирована: прямые контракты с широким кругом поставщиков, доступ к оптовым и розничным каналам, собственные и партнерские мощности хранения. Это инфраструктурное решение позволяет ограничивать риск простоя автопарка в периоды повышенной нагрузки и локальных перебоев в инфраструктуре заправки», – сказал он.

Выручка «Делимобиля» за 2025 г. по МСФО увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб., показатель EBITDA по итогам года составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA – 20%. Показатель чистый долг/EBITDA составил 4,8х на 31 декабря 2025 г. Число пользователей в прошлом году выросло на 15% до 12,9 млн. Маржинальность каршеринга составила 20%.

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